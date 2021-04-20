Мингорсуд оставил в силе приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич по «делу ноль промилле»

Минский городской суд оставил в силе приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала заседания.

2 марта в суде Московского района Минска судья Светлана Бондаренко признала врача Артема Сорокина виновным в разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК); Борисевич осудили как его соучастницу. Медик получил два года лишения свободы с отсрочкой на год, журналистку приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин.

12 марта Генпрокуратура подала в Мингорсуд апелляционный протест на решение суда по «делу ноль промилле». По мнению ведомства, Борисевич вынесли мягкий приговор, который не соответствует «тяжести преступления». Позже ведомство уточнило, что апелляция касается только приговора журналистке.