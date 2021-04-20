Жительницу Гродно приговорили к 1,5 годам домашней химии за комментарий в социальной сети

Суд Октябрьского района Гродно приговорил 31-летнюю Анастасию Коломейченко к 1,5 годам домашней химии за оскорбление сотрудницы ОМОН Дарьи Бондарчук (статья 369 УК), пишет издание Naviny со ссылкой на БелаПАН.

По версии обвинения, 3 сентября Коломейченко разместила оскорбительную надпись в адрес Бондарчук в социальных сетях. Обвиняемая не признала вину и рассказала, что заходила в свой аккаунт с устройства знакомых.

Дарья Бондарчук ранее проходила потерпевшей по делу Марины Поликарповой. Тогда Поликарпову приговорили к 2 годам домашней химии за укус сотрудниц ОМОНа. По результатам судмедэкспертизы у Поликарповой было насчитано 51 телесное повреждение. Бондарчук и другая сотрудница на суде заявили, что «не имеют к ним никакого отношения».