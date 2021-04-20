Минчанина приговорили к двум годам домашней химии за комментарий к фото милиционера «позывной дрыщ»

Суд Центрального района Минска приговорил к двум годам домашней химии 30-летнего Дмитрия Чахуту за подпись «позывной дрыщ» под фото сотрудника милиции, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Чахуту признали виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Судья Виктория Шабуня также обязала взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего сотрудника милиции Владислава Шукайлы тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.

Чахута оставил под коллажем в телеграм-канале «Каратели Беларуси», где на снимке был милиционер, комментарий: «Позывной дрыщ».

По делу провели экспертизу: Юлия Папко признала слово «дрыщ» ненормативным и дающим отрицательную оценку милиционеру.

Сам подсудимый признал вину, но сказал, что воспринимал комментарий исключительно как юмористический. В последнем слове он извинился перед милиционером. Прокурор Артем Цветков настаивал, что комментарий оскорбил часть и достоинство как Шукайлы, так и сотрудников милиции в целом.