В Минске россиянина приговорили к трем годам колонии за перевезенные покрышки, из которых позже соорудили баррикады

Суд Фрунзенского района Минска приговорил россиянина Александра Геджадзе к трем годам колонии общего режима за перевезенные покрышки, передает правозащитный центр «Вясна».

Судья Андрей Млечко признал Геджадзе виновным в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядк (часть 1 статьи 342 УК).

Россиянина на каршеринговом автомобиле перевез покрышки, из которых вечером 12 октября на дороге в жилом комплексе «Каска» соорудили баррикады. Ранее в тот день на марше пенсионеров в Минске против протестующих применили газ, светошумовые гранаты и другие спецсредства — минчане вечером после акции вышли протестовать.

Геджадзе признал вину частично: он не отрицал, что перевозил покрышки, но сказал, что не знал, для чего их будут использовать.