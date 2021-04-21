Украинская полиция провела обыск в квартире анархиста из Беларуси по делу о поджоге телевышки; его хотят выдворить из страны

Украинская полиция провела обыск в киевской квартире анархиста из Беларуси Алексея Боленкова, который несколько лет проживает в Украине, сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на правозащитников «Без Кордонів» и самого Боленкова.

Как пишет издание, обыск в доме анархиста связан с делом о поджоге телекоммуникационной вышки «Водафон» в одном из районов Киева 10 декабря 2019 года. Служба безопасности Украины намерена принудительно выдворить Боленкова из Украины.

По информации «Ґрати», полиция не оглашала подозрений Алексею Боленкову, но в его квартире искали доказательства причастности к поджогу. Сам Боленков сообщил, что у него забрали ноутбук и одно печенье для проверки на наличие наркотических веществ.

Как утверждает беларус, после обыска к нему в квартиру пришли сотрудники СБУ и его «попросили» покинуть территорию Украины в течение суток. Это обосновали тем, что анархист «представляет опасность для нацбезопасности страны».

Сотрудники СБУ не дали активисту ознакомиться с документом, на основании которого его хотят принудительно выдворить на родину. По его словам, силовики предложили отвезти его на машине на ближайшую границу, но Боленков отказался.

11 апреля Украина запретила въезд в страну активистке анархистского движения из Беларуси, которая покинула родину, опасаясь уголовного преследования, сообщила сама девушка в фейсбуке.

По ее словам, она возвращалась в Украину после отдыха в Польше, но по прилету в страну ее не пустили. Девушке выдали документ с запретом на въезд в страну на три года, пояснив, что это распоряжение Службы безопасности Украины.

«Это все несмотря на то, что на руках у меня действующий отрицательный тест на коронавирус и отсутствие каких-либо правонарушений в Украине, даже административных. Мне сообщили, что меня депортируют в Беларусь или Польшу, как страну, откуда я прилетела. Выбрала Польшу», — написала Елена.