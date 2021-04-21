«Все границы перешли уже» — Путин о «попытке госпереворота» в Беларуси

Президент России Владимир Путин возмутился, что «коллективный Запад» не осудил «попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента». Об этом он сказал в послании Федеральному Собранию.

Планировавшийся, по версии КГБ, госпереворот и покушение на Лукашенко президент России назвал «вопиющими действиями» и отметил, что «никто этого просто не замечает».

«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворотов, политических убийств в том числе и высших должностных лиц — ну это уже слишком, все границы перешли уже. А чего только стоит признание задержанных участников заговора, в том что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение энергосистемы. Это значит что по сути велась подготовка к массированной кибератаке», — сказал Путин.

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью, а также госпереворот. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев. 19 апреля Кремль подтвердил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси.