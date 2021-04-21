К солисту Gods Tower пришел СК из‑за комментария на ютубе; ему назначена психологическая экспертиза

В Минске к солисту метал-группы Gods Tower Владиславу Новожилову (известному как Lesley Knife) пришли из Следственного комитета, написал музыкант на своей странице в фейсбуке. Причиной он назвал дело по статье «оскорбление» (статья 369 УК).

После ухода силовиков он рассказал изданию Onliner о том, что у него забрали телефон «как улику совершения преступления»:

— Хорошо, что не забрали остальную аппаратуру. Но уже в понедельник мне предстоит вернуться в Гомель, и, вы не поверите, меня отправили на психологическую экспертизу, чтоб понять, нормальный ли я. Пришли из-за комментария на ютубе, который я оставлял губернатору. Это было еще в августе 2020 года. Они еще вчера хотели прийти, когда у меня день рождения был, у нас это любят.

19 сентября Новожилова и музыканта Александра Помидорова задержали в Минске после бесплатного концерта во дворе на Ангарской улице, а 22 сентября суд приговорил их к 8 суткам ареста.