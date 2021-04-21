КГБ: четверо задержанных по «делу о покушении на Лукашенко» дают признательные показания, им предъявлено обвинение

КГБ предъявил обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) политологу Александру Федуте, юристу Юрию Зенковичу, главе партии БНФ Григорию Костусеву и четвертому неназванному фигуранту, сообщил в эфире ОНТ начальник следственного управления КГБ Константин Бычек.

По словам Бычека, «все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием».

«Сейчас можно рассказать о том, что вот эти вот лица, которые были озвученными, в том числе Зенкович, Федута, Костусев, они достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти, естественно, неконституционным путем. Причем их деятельность выходила далеко за рамки простого обсуждения этих вопросов в этих закрытых видеоконференц-чатах. Так, Зенкович предпринимал конкретные попытки по поиску, попытки вербовки, подкупу военнослужащих Вооруженных Сил, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом», — рассказал Бычек.