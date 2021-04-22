Мингорисполком отказал в проведении «Чернобыльского шляха», сославшись на коронавирус и отсутствие договора с милицией

Мингорисполком отказал организаторам в проведении акции «Чернобыльский шлях» в Минске, рассказал TUT.by глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Как пишет издание, в ответе на заявку организаторов акции Мингорисполком назвал причинами для отказа отсутствие договоров с милицией, «скорой помощью» и сотрудниками коммунальных служб. Кроме этого маршрут шествия, по мнению властей, не соответствует требованию закона.

Также Мингорисполком указал, что организаторы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом.

Еще одной причиной для отказа в ведомстве назвали ситуацию с COVID-19.

«В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, выполнения действущих рекомендаций Министерства здравоохранения, считаем нежелательным проведение массовых мероприятий на территории столицы», — сказано в ответе.

9 апреля глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова подали заявку на проведение «Чернобыльского шляха» в Минске. Сама акция приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а ее основными лозунгами должны были стать «Остановить правовой Чернобыль!» и «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается». В организационный комитет акции вошли представители БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Светланы Тихановской и движения «За Свободу».

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) Костусеву, политологу Александру Федуте, юристу Юрию Зенковичу и четвертому неназванному фигуранту.

По версии КГБ, Федута и Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. По словам главы ведомства Ивана Тертеля, КГБ завершил «многоступенчатую спецоперацию», которая пресекла деятельность «организованной группы террористический направленности». К организованной группе, по версии ведомства, причастен и Костусев.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — говорил Тертель.