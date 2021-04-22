«Наша Ніва»: на мать‑одиночку из Ивацевичей завели уголовное дело за эмодзи с какашкой, адресованное милиционеру

33-летняя мать-одиночка Ольга из Ивацевичей стала подозреваемой по уголовному делу об оскорблении милиционера (статья 369 УК) из-за эмодзи с какашкой, который она ему адресовала. Об этом сообщает «Наша Ніва».

Как уточняет издание, информацию про сотрудника ивацевичского РОВД опубликовали «в одном из телеграм-каналов» в ноябре 2020.

«Знакомая морда. Человек — [эмодзи с какашкой]», — написала Ольга в комментарии под этим постом.

16 декабря, говорит Ольга, к ней приехала милиция и забрала ее в РОВД, в это время у нее дома провели обыск.

По словам Ольги, в РОВД ей дали адвоката, которая «запугивала больше, чем милиционеры».

«Говорит: скажи спасибо, что тебя по БТ не показали. А сейчас еще и ребенка могут забрать», — вспоминает жительница Ивацевичей.