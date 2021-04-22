Двухкратную серебряную призерку Олимпиады в Лондоне Александру Герасименю объявили в розыск

Следственный комитет вынес постановления о привлечении пловчихи и двухкратной серебряной призерки Олимпиады в Лондоне Александры Герасимени и исполнительного директора Фонда спортивной солидарности Александра Опейкина в качестве обвиняемых по уголовному делу о призывах к действиям, причиняющим вред национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск», — пишет СК.

Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали «Белорусский фонд спортивной солидарности». По версии СК, они «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества». По мнению ведомства, под их давлением из Беларуси перенесли несколько крупных спортивных мероприятий.

2 апреля Опейкин рассказал, что к нему домой пришли с обыском. Сам он находится не в Беларуси.

«Если исходить из общей логики того, что сейчас происходит в Беларуси, то для нас это было ожидаемо. Никаких эмоций не вызвало. Абсурдность этого заявления абсолютно всем очевидна и понятна, причины понятны. <…> Я думаю, что это очередной выстрел в ногу со стороны беларуских властей. Хуже от этого будет только беларускому спорту, ввиду того, что фонд является участником олимпийского движения и признан субъектом международного спортивного права», — говорил Опейкин «Медиазоне».

18 января стало известно, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею. 22 января из Беларуси перенесли чемпионат мира по современному пятиборью из-за «нестабильной ситуации в стране».