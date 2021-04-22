На главреда барановичского издания Intex‑press составили административный протокол за интервью с Тихановской

21 апреля на главного редактора барановичского издания Intex-press Владимира Янукевича составили два административных протокола за интервью с политиком Светланой Тихановской. Об этом Белорусской ассоциации журналистов стало известно сегодня, 22 апреля.

Как сообщает БАЖ, протоколы составили за нарушение законодательства о СМИ: публикация информации, запрещенной для распространения в СМИ (часть 4 статьи 23.5 КоАП) и публикация владельцем не зарегистрированного как СМИ интернет-ресурса информации, запрещенной для распространения в СМИ (часть 4 статьи 23.5 КоАП).

Кроме этого, пишет БАЖ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о призывах к действиям, направленным на вред национальной безопасности (статья 361 УК).

Автора интервью с Тихановской Людмилу Стецко вызвали на 23 апреля в ГОВД как свидетеля. В повестке, которую милиционеры передали ей через Янушкевича, не указано, по какому делу ее вызывают, сообщает ассоциация.

15 апреля, уточняет БАЖ, Янукевич получил предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с Тихановской.