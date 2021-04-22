Суд дал минчанину 4 года домашней химии за угрозу экс‑главе МВД Караеву в интернете

Суд Ленинского района дал минчанину Дмитрию Пашкевичу 4 года домашней химии за угрозу экс-главе МВД Юрию Караеву (статья 364 УК) в комментарии на сайте спортивного издания «Трибуна», пишет правозащитный центр «Вясна».

Пашкевича также приговорили к принудительному лечению.

Как уточняют правозащитники, комментарий, в котором было побуждение к насилию над Караевым, который был тогда министром внутренних дел, минчанин опубликовал 28 сентября. В нем были слова «трэба забіць».

Во время допроса в суде, пишет «Вясна», выяснили, что сообщение действительно разместил Дмитрий. Он сказал, что написал комментарий под воздействием сильных эмоций от насилия и избиения граждан милиционерами и что в тот момент не отдавал себе отчет, что пишет.

Пашкевич раскаялся и сказал, что не думал, что из-за сообщений в интернете «кто-то возьмет палку и пойдет бить», и не хотел насилия над министром.

Как сообщает «Вясна», к материалам дела приобщен опрос потерпевшего Караева. Он расценил сообщение как угрозу, но отметил, что Пашкевич «достаточно загладил вину», когда принес публичные извинения.

На суде также зачитывалась лингвистическая экспертиза, согласно которой «высказываний, в которых негативно оценивается сам Караев, не имеется», но были «негативные призывы к насильственным действиям в отношении Караева».

Адвокат, пишут правозащитники, делал акцент на психологическом состоянии обвиняемого, который восемь лет нигде не работал и полностью находится на иждивении родителей, потому что «нигде не брали».

Мать Дмитрия Галина рассказала, что из-за особенностей развития он не ходил в детский сад, с детства у Пашкевича был ДЦП, пишет «Вясна».