Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой

Минский городской суд оставил в силе приговор журналисткам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой по делу о стриме с акции памяти Романа Бондаренко на «Площади Перемен», сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала заседания.

Сами журналистки не участвовали в рассмотрении жалобы. Ходатайства об личном участии обвиняемых суд не удовлетворил.

18 февраля судья Наталья Бугук признала Андрееву и Чульцову виновными в в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».