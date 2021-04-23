Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой
Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой
Преследование журналистов
23 апреля 2021, 11:14
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Минский городской суд оставил в силе приговор журналисткам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой по делу о стриме с акции памяти Романа Бондаренко на «Площади Перемен», сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала заседания.

Сами журналистки не участвовали в рассмотрении жалобы. Ходатайства об личном участии обвиняемых суд не удовлетворил.

18 февраля судья Наталья Бугук признала Андрееву и Чульцову виновными в в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

     
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