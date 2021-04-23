Суд признал экстремистским телеграм‑канал объединения бывших силовиков BYPOL

22 апреля суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским телеграм-канал объединения бывших силовиков BYPOL, сообщила пресс-служба МВД.

Как пишет ведомство, основанием для такого решения стали материалы проверки областного управления ГУБОПиК.

«Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список», — считают в МВД.