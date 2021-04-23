Прокуратура вынесла предупреждение правозащитнику Роману Кисляку за интервью Deutsche Welle

Прокуратура вынесла предупреждение брестскому правозащитнику Роману Кисляку, пишет телеграм-канал генпрокуратуры. Предупреждение было вынесено 22 апреля из-за интервью изданию Deutsche Welle, пишет TUT.by со ссылкой на БелаПАН.

— Сегодня [22 апреля] в прокуратуре города речь шла о моем интервью Deutsche Welle, которое вышло 19 апреля по поводу ситуации с аккумуляторным заводом под Брестом. В марте его ввели в эксплуатацию, хотя власти обещали, что этого не будет до проведения местного референдума о судьбе завода, — рассказал Кисляк.

По версии брестской прокуратуры, Кисляк распространял недостоверные сведения по вопросу строительства аккумуляторного завода в городе. Как сообщает ведомство, распространение этой информации было направлено на «нагнетание социальной напряженности» и «побуждало граждан к агрессии, в том числе проведению несанкционированных массовых мероприятий».