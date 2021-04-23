Совмин на полгода запретил ввоз и продажу товаров Liqui Moly, Skoda и Nivea для «защиты национальных интересов»

Совет Министров принял постановление № 240, которое вносит товары компаний Liqui Moly, Skoda и Beiersdorf в перечень запрещенных, сообщает пресс-служба ведомства. Как пишет ведомство, это делается «для обеспечения защиты национальных интересов» и «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

По сообщению Совмина, документ принят на основании указа Александра Лукашенко от 30 марта 2021 г. № 128 «О применении специальных мер». В нем предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и продажи на ее территории отдельных групп товаров, которые происходят из стран, вводивших специальные меры в отношении беларуских юр- и физлиц.

Ведомство уточняет, что в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь, их будут вывозить обратно с территории страны. Если же такие товары обнаружат в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и в интернете, то тем, кто торгует ими, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

«Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства», — добавляет Совмин.

Постановление определяет и порядок реализации остатков запрещенных товаров. По нему, субъекты торговли, у которых товары останутся к моменту вступления постановления в силу, приостанавливают торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись.

После этого в течение пяти рабочих дней с даты составления такой описи они должны предоставить два ее экземпляра в налоговую инспекцию и в течение 60 календарных дней обеспечить маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на упаковку. После маркировки остатков таких товаров их можно будет продать.

Как пишет ведомство, основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа, а перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.​

16 января стало известно, что Skoda, NIVEA и Liqui Moly не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею, если его проведут в Беларуси. 18 января у Минска забрали право провести чемпионат.