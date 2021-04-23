ГУБОПиК отчитался о задержании пенсионера‑администратора районного чата; у него дома нашли десятки тысяч долларов и евро

ГУБОПиК задержало 65-летнего мужчину и 33-летнюю женщину из Минска — по версии ведомства, начиная с осени они администрировали районный чат столичного микрорайона Уручье. Как утверждает МВД, женщина «участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях» и «призывала к протестам», а мужчина «распространял листовки с призывами к протестной деятельности».

«Установлено, что женщина участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, призывала в сообществе к протестам, организовывала районные и дворовые акции. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму ей вынесено официальное предупреждение», — пишет пресс-служба МВД.

Как утверждает ведомство, у задержанного мужчины сотрудники ГУБОПиК обнаружили «незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестной деятельности», которые пенсионер «изготавливал и распространял среди соседей».

«Кроме того, в квартире мужчины обнаружили и изъяли около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов США. Вместе с тем его пенсия не превышает 280 рублей. Проверяется его причастность к финансированию протестов», — пишет пресс-служба.

Минчанина задержали за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, уточняет МВД.

К сообщению пресс-службы прилагается видеозапись длительностью чуть меньше минуты. На ней неназванная женщина говорит, что «участвовала в несанкционированных митингах», «состояла в телеграм-канале "Котос"», «была админом» и «призывала людей участвовать в развешивании ленточек». Все это, как говорит женщина в видео, «нарушает законодательство Республики Беларусь». После этого женщина на камеру раскаивается в содеянном и рекомендует никому не заниматься такой деятельностью.

Мужчина в видео говорит, что у него дома обнаружили «печатные материалы формата А3 и А4 с разной общественно важной информацией». После этого следуют кадры, на которых человек в милицейской фуражке показывает стопки с деньгами, в том числе долларами.