В четверг вечером в минской Малиновке силовики задержали участников дворового марша

Вечером 22 апреля в минском районе Малиновка силовики задержали более десятка участников дворового марша, сообщает TUT.by и телеграм-канал «Списки задержанных».

Точное количество задержанных неизвестно. На видео, опубликованном TUT.by, видно, что некоторые задержанные стояли на земле на коленях.

Как пишет издание, утром в суд Октябрьского района пришло около десяти дел по статьям 24.23 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 24.3 (неповиновение требованию милиционера) КоАП. Еще несколько дел по этим статьям будут рассматривать другие районные суды Минска.