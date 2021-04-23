Адвокат бывшего следователя Евгения Юшкевича пятый день не может попасть к нему в СИЗО КГБ

Адвокат Мария Колесова-Гудилина пятый день не может попасть в СИЗО КГБ к своему подзащитному — бывшему следователю Евгению Юшкевичу. Об этом сообщила в твиттере девушка Юшкевича Валерия Эйсмант.

«В нашей стране уже были такие кейсы. И я подозреваю, что Женю могли куда-либо вывезти. Другого объяснения недопуска адвоката я не нахожу. Также как и не нахожу себе места от полного отсутствия информации о нем», — написала Эйсмант.

Бывшего следователя и сооснователя проекта ByChange Евгения Юшкевича задержали 19 апреля. По словам родственников, в постановлении на обыск была указана статье об акте терроризма (статья 289 УК).

Евгений Юшкевич несколько лет был следователем. Затем он ушел из СК и занялся программированием, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Вечером 24 ноября Юшкевича задержали. Накануне, 26 ноября, адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

4 декабря Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

17 марта в машину Юшкевича забрались неизвестные, пока он был на допросе в СК. На видео, записанном видеорегистратором в машине экс-следователя, периодически появляются чьи-то руки, слышен звук открывающейся и закрывающейся двери автомобиля и замка от сумки или куртки.