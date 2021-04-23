Возле ресторана «Поедем поедим» задержали пятерых «защитников Куропат», в том числе Змитра Дашкевича
Возле ресторана «Поедем поедим» задержали пятерых «защитников Куропат», в том числе Змитра Дашкевича
23 апреля 2021, 18:57
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У ресторана «Поедем поедим» возле урочища Куропаты силовики задержали активистов Змитра Дашкевича, Анну Шапутько, Кирилла Лойко, а также еще двух человек. Об этом сообщила в фейсбуке Наста Дашкевич.

Причина задержания активистов неизвестна.

Противостояние между активистами и владельцами «Поедем Поедим» началось летом 2018 года с момента открытия ресторана. С тех пор возле заведения еженедельно собираются активисты. Они считают неприличной работу увеселительного заведения рядом с урочищем, где расстреливали жертв сталинских репрессий.

     
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