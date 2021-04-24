Лукашенко анонсировал декрет о переходе власти Совету безопасности в случае убийства президента

Александр Лукашенко анонсировал подписание декрета о переходе власти Совету безопасности в случае, если «президента застрелили», сообщает «Белта».

«Скажите, если завтра нет Президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение», — рассказал Лукашенко.

По его словам, в случае отсутствия президента исполнять обязанности будет премьер. Однако «все решения будут приниматься тайным голосованием». Как примеры таких решений, он назвал введение чрезвычайного положения и назначение президентских выборов.

Председателем Совета безопасности является президент Беларуси.

Постоянные члены Совета безопасности: премьер-министр Роман Головченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель.