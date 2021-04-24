Лукашенко о «покушении» на себя: планировали уничтожить резиденцию и нанять снайпера

Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике рассказал о предполагаемом покушении на себя и «плане заговорщиков о перевороте в стране», пишет госагентство «Белта».

По словам Лукашенко, «заговорщики» разрабатывали несколько сценариев и изначально планировали совершить «устранение президента» на параде 9 мая. Однако реализовать замысел оказалось сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи.

Затем рассматривался вариант нападения на президентский кортеж — для этого, по словам Лукашенко, «мятежники» закупили и привезли в Беларусь гранатометы. Лукашенко добавил, что этот сценарий они бы тоже не смогли осуществить, потому что в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию, продолжил Лукашенко, вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию — при этом для ее уничтожения выделялось десять миллионов долларов, и еще один миллион выделили на снайпера.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм, они уши прижали: "Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву". Мы контролировали их каждый шаг», — сказал Лукашенко.

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По рассказу Лукашенко, среди «заговорщиков» находился сотрудник спецслужб, который «исполнял роль продавшегося генерала».

«Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — добавил Лукашенко.

Он также прокомментировал и мнение о том, что названные «заговорщиками» люди не похожи на убийц. По его словам, эти люди не должны были лично совершать теракт или убивать представителей власти.

«Я же знаю Федуту: предатель. Он же был в штабе нынешнего Президента. Его же Вячеслав Францевич [Кебич] подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек. Конечно, мне смешно: Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы Президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат», — рассказал Лукашенко.

По его словам, «мятежники» рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОНа, внутренних войск, МВД и КГБ. Лукашенко пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна».

«У заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска. На этот момент обратил внимание и президент России Владимир Путин на недавних переговорах с белорусским коллегой. Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся», — пишет «Белта» со слов Лукашенко.

Лукашенко также пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела, а телеканал ОНТ уже готовит соответствующий фильм.

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Кроме этого, Лукашенко напомнил, что ранее в Беларуси задержали несколько «террористических групп», о некоторых из которых сообщали в СМИ, а остальные «"светить" не стали, но и они уже дают признательные показания». Все это, по его словам, «звенья одной цепи».

«Прежде чем вякать, пусть подумают о том, что мы же покажем, что они говорят. Мы все это видели. Я же в СИЗО им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного "президента", рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: "Как? Он же несовершеннолетний", — "Фигня, найдем, за что посадить". Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь», — сказал Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что в списке белорусских чиновников, которых, по его рассказу, «планировала интернировать новая власть», больше 30 человек.

«Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать», — подчеркнул он.

Лукашенко также сказал, что оппозиция комментировала его переговоры с Владимиром Путиным — «мол, Лукашенко едет в Москву сдавать Беларусь».

«Это не Лукашенко наметил план сдачи Беларуси. Это они уже ее предают. Они давно уже сдали нас, и им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин — я вам всегда говорил — для нападения на Россию. Это был первый шаг. Как бы они ни отнекивались, сегодня мы видим, что это так. Получили они хорошо. Они поняли, что нас просто так не взять», — сказал он.

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью, а также госпереворот. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев. 19 апреля Кремль подтвердил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси.

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил Федуте, Зенковичу, Костусеву и четвертому неназванному фигуранту обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).