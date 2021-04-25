Водитель из Минска через суд добился отмены лишения прав и штрафа за то, что он сигналил в День Воли

Суд Партизанского района Минска отменил решение ГАИ о штрафе и лишении прав водителя за сигнал в День Воли 25 марта, сообщает TUT.by.

Водитель Денис объяснил, что произошло 25 марта: «На проспекте Независимости было довольно плотное движение. Подъезжая по третье полосе к кругу на площади Победы я увидел в зеркало заднего вида, что сразу за мной стоит машина ГАИ, почему-то мигает фарами, вроде бы даже подавал сигнал». Сигналил ли Денис сам, он не уточнил.

После этого его остановил сотрудник ДПС и попросил документы. В итоге он вынес предупреждение водителю за то, что он не прошел техобслуживание автомобиля, а на багажнике у него две наклейки — герб «Погоня» и группы The Prodigy.

Через несколько дней Дениса вызвали в ГАИ Партизанского района, где на него составили протокол за «необоснованную подачу им звукового сигнала» во время акции в День Воли и изъял водительские права. Еще через несколько дней Денис должен был прийти к начальнику ГАИ: «У начальника все было быстро и без подробностей: "Вы сигналили. Не признаете вину? Вам штраф пять базовых и лишение прав на год". При этом никаких объяснений, доказательств мне не предоставили, копию протокола не выдали. Но сказали — "обжалуйте"».

В итоге Денис обратился в суд Партизанского района, который отменил решение ГАИ и отправил дело на новое рассмотрение в Партизанское РУВД.

25 марта МВД сообщало, что 43 водителя «нарушили правила пользования звуковыми сигналами» в день акции и по этим событиям открыты административные дела.