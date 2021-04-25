ОНТ про «покушение» на Лукашенко: заговорщики готовили вторжение из Литвы на 150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами

На телеканале ОНТ в программе «Контуры» историк Станислав Князев рассказал подробности планировавшегося «покушения» на Александра Лукашенко:

— Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь). И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента, — рассказал Князев.

В том же ролике фигуранты дела «признаются в заговоре». Однако их «признание» смонтировано таким образом:

— Я признаю себя виновным, — сказал адвокат Юрий Зенкович.

— Признаю свою вину, — сказал глава партии БНФ Григорий Костусев.

— Признаю себя виновным в участии в заговоре, — сказал политолог Александр Федута.

Кроме этого в ролике говорится, что искать «правду о заговоре» стоит у советника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера.

Станислав Князев родился в Новосибирске, возглавлял управление военной контрразведки КГБ Республики Беларусь, Институт национальной безопасности Республики Беларусь. С 2003 по 2007 был ректором Академии управления при президенте РБ, с 2011 по 2018 — ректор Международного университета «МИТСО».

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью, а также госпереворот. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев. 19 апреля Кремль подтвердил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси.

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил Федуте, Зенковичу, Костусеву и четвертому неназванному фигуранту обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).

24 апреля Лукашенко рассказал о трех сценариях «покушения» на него. По одному из них вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию — при этом для ее уничтожения выделялось десять миллионов долларов, и еще один миллион выделили на снайпера.