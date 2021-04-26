Активиста Змитра Дашкевича арестовали на 20 суток за пикет возле урочища Куропаты

Активиста Змитра Дашкевича арестовали на 20 суток за участие в несанкционированной акции возле урочища Куропаты (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Об этом сообщила в фейбсуке его жена Наста Дашкевич.

На 15 суток также арестована Анна Шапутько, Кирилл Лойко получил пять суток. Суд над Артуром Белоблоцким продолжится 27 апреля.

Активистов задержали у ресторана «Поедем поедим» возле урочища Куропаты 23 апреля.

Противостояние между активистами и владельцами «Поедем Поедим» началось летом 2018 года с момента открытия ресторана. С тех пор возле заведения еженедельно собираются активисты. Они считают неприличной работу увеселительного заведения рядом с урочищем, где расстреливали жертв сталинских репрессий.