Минчанку осудили на 2 года домашней химии за две минуты акции на пешеходном переходе

Суд Центрального района приговорил 33-летнюю минчанку Юлию Якубович к двум годам домашней химии за акцию в поддержку политзаключенных на пешеходном переходе (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, девушка дважды блокировала дорогу на Романовской Слободе в Минске — 20 декабря и 3 января. Оба раза она с группой людей стояла около минуты на пешеходном переходе с флагами. Обвинение заявляет, что она нарушила работу общественного транспорта, однако «Минсктранс» не заявлял иск и не насчитал ущерб от действий Якубович.

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Девушка не признала вину и сказала, что хотела поддержать политзаключенных. 20 декабря, по ее словам, она на улице увидела людей, которые организовали акцию. Вместе группа перешла дорогу на зеленый сигнал светофора. 3 января, заявила обвиняемая, она встретила знакомую, от которой узнала о планирующейся акции. Якубович осталась посмотреть, а незнакомый человек дал ей маленький флаг. Затем она вышла на проезжую часть и простояла там на один зеленый и один красный свет. После этого ушла домой.

Обвиняемая не поддержала показания, которые дала во время следствия: «Мне говорили дать такие показания, начиная с сотрудников ГУБОПиК, заканчивая адвокатом, которого мне предоставили. Я не знала на тот момент, что у меня уже есть адвокат».

Якубович как молодая мать в последнем слове затронула тему воспитания детей: «Как можно воспитывать детей честными, когда взрослые говорят, что плохо, а потом выходят во взрослую жизнь и занимаются тем, что оговаривают других людей или используют законы в своих каких-то интересах. Как можно воспитывать человека добрым, человека с эмпатией, сострадающим человеком, если при этом мы будем игнорировать, что люди сидят в тюрьмах, люди теряют свое здоровье, кто-то теряет свою жизнь. Мне кажется, что человек — это не его заслуги в прошлом, какие-то там планы, цели, будущее. В первую очередь, это наш выбор здесь и сейчас, каждую секунду и минуту. И делать этот выбор нужно из любви к своим детям, к себе, а не из страха».

Прокурор Тимофей Ничипорук запросил для Юлии Якубович 2 года домашней химии. Судья Виктория Шабуня согласилась с гособвинением и дала девушке ровно такое наказание.

27 января в квартире девушки провели обыск, после которого Якубович задержали и поместили на шесть суток на Окрестина. Во время следственных действий 2 февраля девушка потеряла сознание, после чего была госпитализирована и некоторое время находилась под капельницей.

«Я честно не понимаю, как так можно обращаться с человеком, с женщиной, чтобы она потеряла сознание и попала в больницу. Мне сказали, что Юля очень сильно истощена, обезвожена и устала. Она лежит под капельницей», — рассказал тогда муж обвиняемой Валерий «Вясне». Позже Якубович посадили на два месяца под домашний арест.