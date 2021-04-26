Против бывшего сотрудника ГУБОПиК возбудили дело о несанкционированном копировании информации; его объявили в розыск

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда (статья 352 УК), против бывшего сотрудника ГУБОПиК Станислава Лупоносова, сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшего силовика объявили в розыск.

Ранее КГБ внес Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности на основании обвинения по статье о подготовке теракта в составе организованной группы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК).

Генпрокуратура возбудила против Тихановской и BYPOL дело о подготовке теракта

Подполковник Лупоносов служил в милиции около 20 лет, последние месяцы перед увольнением работал в ГУБОПиК. Экс-силовик во время службы сотрудничал с BYPOL . В декабре 2020 года Станислав Лупоносов уехал в Украину.