Главреда барановичского издания Intex‑press оштрафовали на 580 рублей за интервью с Тихановской

Суд в Барановичах оштрафовал главного редактора местного издания Intex-press Владимира Янукевича на 20 базовых величин за интервью со Светланой Тихановской, сообщает TUT.by.

Янукевича обвинили в нарушении законодательства о СМИ в виде распространения интернет-ресурсом информации, распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

Также милиция начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. По той же статье юрлицу грозит штраф до 200 базовых величин.

Кроме того, по факту публикации проводится проверка по статье о призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (статья 361 УК).

21 апреля на главного редактора барановичского издания Intex-press Владимира Янукевича составили два административных протокола за интервью с политиком Светланой Тихановской.