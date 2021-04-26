Жительницу Постав приговорили к 2 годам колонии за оскорбление милиционера и патроны в швейной машине

Поставский районный суд приговорил 49-летнюю Ирину Полянину на 2 года лишения свободы в колонии общего режима за оскорбление милиционера (статья 369 УК) и незаконные действия в отношении боеприпасов (статья 295 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Также суд обязал женщину компенсировать моральный ущерб потерпевшему начальнику РОВД в размере двух тысяч рублей.

По версии следствия, в декабре 2020 года Полянина написала оскорбительный комментарий в отношении начальника Поставского РОВД Александра Рыбакова во «Вконтакте». Также обвинение считает, что женщина нашла в доме своей матери патроны от малокалиберной винтовки и принесла их домой. Во время осмотра силовики нашли патроны в коробке в швейной машине.

Обвиняемая на суде рассказала, что патроны остались от отца, а сама она «не считала их настолько опасными». Полянина признала вину по обеим статьям, но по статье об оскорблении оспаривала результаты лингвистической экспертизы, которая доказала, что комментарий оскорбительный. Обвиняемая выразила готовность компенсировать потерпевшему моральный ущерб. По словам адвоката, что женщина незадолго до написания комментария увидела новость о том, что сотрудники милиции задержали других родителей, а детей оставили дома одних. Защита утверждает, что обвиняемая не сдержала эмоции.

В последнем слове Ирина Полянина извинилась перед начальником РОВД сказала, что раскаивается. Она повторила, что не имела намерений использовать патроны: «В тот момент я одна ухаживала за двумя тяжело больными инвалидами, которые чуть не издевались надо мной. В доме был ремонт, и были моменты, когда даже не помнила, как саму себя называть, — не то что, где и какие патроны лежат в доме. Это меня не оправдывает, я совершила преступление и раскаиваюсь. Прошу не лишать меня свободы, так как на моих руках — моя мать. Боюсь, что могу не оказаться рядом и потерять ее».

Прокурор запрашивал для Ирины три года лишения свободы в колонии общего режима. Суд приговорил женщину к двум годам.