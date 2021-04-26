Милиция задержала минчан в «антиковидных костюмах», приехавших поздравить подругу с днем рождения

В одном из минских дворов сотрудники милиции в штатском задержали компанию, которая приехала поздравить с днем рождения подругу, сообщает Onliner.

По словам местной жительницы, когда именинница вышла, ее друзья начали кричать поздравления, а «буквально через пару секунд» из-за соседнего дома появился бусик.

«Из него выпрыгнули люди в штатском, показали корочки и окружили ребят. Потом у всех проверили документы, дали несколько минут на поздравление, затем всех задержали. Дело в том, что у девушки сегодня был выход из самоизоляции, поэтому ребята приехали к ней в "антиковидных" костюмах. Они держали плакаты с надписями "задолбала маска", "пить можно только воду" и "ломит конечности"», — рассказала женщина.

Она добавила, что несколько человек поехали в РУВД на своей машине, но вместе с сотрудниками в штатском. По ее словам, именинницу также задержали.