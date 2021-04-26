Жодинца приговорили к 3 годам колонии за поджог «Табакерки»

Жодинский городской суд приговорил 33-летнего Сергея Ловкайтиса к 3 годам лишения свободы за поджог «Табакерки» (часть 3 статья 339 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как заявляла пресс-служба Следственного комитета, 5 декабря около 23 часов вечера Ловкайтис вместе с неизвестным мужчиной поджег «Табакерку» с помощью «коктейля Молотова». При попытке скрыться его задержали бойцы спецподразделения «Алмаз».

В видео, опубликованном в декабре, мужчина говорит, что признает свою вину и сожалеет. «До последнего момента я был не уверен, стоит ли это делать или нет, но жизненные обстоятельства подтолкнули меня на опрометчивый шаг», — сказал Ловкайтис.

Сообщается, что обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. Помощник прокурора Дмитрий Ярошевич запросил для обвиняемого 3 года лишения свободы. Судья Иван Гринкевич вынес ровно такое наказание.

Исправлено в 14:45. Сергея Ловкайтиса приговорили к 3 годам лишения свободы. В первоначальной версии новости был указан срок в 3,5 года.