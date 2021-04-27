Водителя автодома «Страны для жизни» приговорили к 6 годам колонии

Гродненский суд Ленинского района приговорил водителя автодома «Страны для жизни» Александра Арановича к 6 годам колонии усиленного режима, пишет TUT.by.

Арановича обвиняли в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) и в подготовке к участию в массовых беспорядках (часть 2 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК).

По версии обвинения, 29 мая в Гродно Аранович, совместно с Тихановским и другими лицами, провел «незаконное массовое мероприятие» под видом пикета по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. При этом он «специально оделся в похожую одежду с Тихановским и помогал ему в неправомерных действиях», а также пренебрежительно вел себя по отношению к милиционерам Владимиру Козловскому и Александру Хвалене «в качестве провокационного повода».

Основанием для обвинения в подготовке к массовым беспорядкам стала обнаруженная на чердаке в доме родителей Арановича дымовая шашка. По версии следствия, с ее помощью водитель планировал «разжигать бесчинства толпы» и создавать дымовую завесу, чтобы препятствовать движению транспорта.

— Что вы хотите услышать? Все сфабриковано, все заинтересованы в том, чтобы осудить и посадить. Больше у меня ничего нет, — сказал Аранович в последнем слове.

29 мая 2020 в Гродно Арановича, Тихановского и еще нескольких человек задержали сотрудники милиции, а позже задержанным предъявили обвинения в грубом нарушении порядка.

В тот день в Гродно проходил пикет по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской, во время которого к Тихановскому обратилась женщина в бейсболке и начала настойчиво задавать ему вопросы. Когда блогер попробовал уйти от женщины, к нему подошли участковые Хваленя и Козловский. Тихановский попробовал отойти и от них, но милиционеры взяли его за руку. После этого толпа вокруг участковых сомкнулась, а Козловский оказался на земле. Самого Тихановского задержали вскоре прибывшие сотрудники ОМОНа — с тех пор политик находится под стражей.