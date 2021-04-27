Ермошина: Конституционный референдум пройдет в январе‑феврале 2022 года

Конституционный референдум пройдет в январе-феврале 2022 года, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Лидию Ермошину.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней [даты проведения местных выборов], нет, а крайняя дата — 16 января», — сказала Ермошина.

11 февраля Александр Лукашенко сказал на Всебелорусском народном собрании, что проект новой конституции будет готов и «обсужден всенародно» в 2021 году, а конституционный референдум пройдет в начале 2022.