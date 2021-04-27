Призер Олимпийских игр Андрей Кравченко объявил 10‑дневную голодовку «в знак солидарности с политзаключенными»

Призер Олимпийских игр, многоборец Андрей Кравченко объявил десятидневную голодовку и выставил золотую медаль чемпионата Европы на аукцион «в знак солидарности с политзаключенными», сообщает телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».

«Уже почти полгода прошло с того момента, как я отбыл сутки в Жодино, я помню каждый из этих десяти дней. Я прекрасно представляю, как тяжело сейчас семьям политзаключенных, и они нуждаются в нашей поддержке. Поэтому я решил выставить свою золотую медаль чемпионата Европы [на аукцион], чтобы хоть как-то им помочь. А также именно поэтому я в знак солидарности с политзаключенными объявляю десятидневную голодовку», — сказал он в своем видеообращении.

Он также призвал никого за ним не повторять и добавил, что не может «переварить всю ужасающую реальность в Беларуси на данный момент».

Как сообщал TUT.by, Кравченко задержали 8 ноября вместе с тайским боксером Иванон Ганиным. 11 ноября обоим дали по 10 суток