Руководителя партии «Зеленые» Дмитрия Кучука осудили на 15 суток

Минский суд Фрунзенского района назначил 15 суток руководителю партии «Зеленые» Дмитрию Кучуку по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (24.23 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

26 апреля в офис партии пробовали попасть неизвестные, в подъезде и на улице были люди в штатском, рассказал Кучук «Медиазоне» накануне. В офисе партии отключили электричество и интернет, сообщало «Еврорадио».

9 апреля глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова подали заявку на проведение «Чернобыльского шляха» в Минске. Сама акция приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а ее основными лозунгами должны были стать «Остановить правовой Чернобыль!» и «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается». В организационный комитет акции вошли представители БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые», штаба Светланы Тихановской и движения «За Свободу».

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) Костусеву, политологу Александру Федуте, юристу Юрию Зенковичу и четвертому неназванному фигуранту.

26 апреля Мингорисполком отказал в проведении «Чернобыльского шляха», сославшись на коронавирус и отсутствие договора с милицией.