Жителя «Площади перемен» Степана Латыпова обвинили в мошенничестве и грубом нарушении порядка

Жителя «Площади перемен» Степана Латыпова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1, 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК), сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».

Минчанин, настаивает СК, создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками «протестного характера».

«Указанные действия привели к формированию у привлекаемых лиц готовности и желания участвовать в противозаконных действиях», — пишет СК.

По версии следствия, 15 сентября 2020 года Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, «вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

СК также настаивает, что в ходе проверки предприятия «Беларбо», где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он «путем обмана и введения в заблуждение» завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей. Латыпов, по версии СК, сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам «использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».

Латыпова задержали 15 сентября на «Площади перемен». Его адвокат сообщил, что минчанин задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ).

20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.