Могилевчанку оштрафовали на 290 рублей за подпись, похожую на запрещенную аббревиатуру

Могилевский суд Октябрьского района оштрафовал Марию Войнову на 290 рублей за подпись, похожую на запрещенную аббревиатуру (статья 19.11 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

В конце марта сотрудники ГУБОПиК провели с Войновой профилактическую беседу, после чего выдали бланк официального предупреждения, где Войнова оставила подпись, состоящую из 4 букв и 4 точек. Эта аббревиатура была внесена в список экстремистских материалов на основе решения Минского суда Центрального района от 14 декабря 2018 года. Как утверждает издание, в паспорте, выданном ей 12 лет назад, стоит та же подпись.

Позже Войнову вызвали к участковому, где на девушку составили административный протокол по статье о распространении информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности (статья 19.11 КоАП).

На заседании Войнова сказала, что прекратила так подписываться. Судья назначил ей штраф в 10 базовых величин.