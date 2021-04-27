Адвоката больше недели не пускали в СИЗО КГБ к бывшему следователю Евгению Юшкевичу

Адвокат Мария Колесова-Гудилина смогла попасть к своему подзащитному — бывшему следователю и сооснователю проекта ByChange Евгению Юшкевичу — в СИЗО КГБ. Об этом она сообщила сегодня в твиттере.

«Жив и более-менее здоров. Всем привет», — написала она.

Колесова-Гудилина подтвердила «Медиазоне», что встретилась с Юшкевичем, но не рассказала, когда. Она отказалась отвечать и на вопросы о том, по какой статьей обвиняют Юшкевича и что значит «более-менее здоров» в ее твите.

Юшкевича задержали 19 апреля. По словам родственников, в постановлении на обыск была указана статье об акте терроризма (статья 289 УК).

23 апреля девушка Юшкевича Валерия Эйсмант написала в твиттере, что адвокат не могла попасть к нему на тот момент пятый день.

Евгений Юшкевич несколько лет был следователем. Затем он ушел из СК и занялся программированием, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Вечером 24 ноября Юшкевича задержали. Накануне, 26 ноября, адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

4 декабря Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

17 марта в машину Юшкевича забрались неизвестные, пока он был на допросе в СК. На видео, записанном видеорегистратором в машине экс-следователя, периодически появляются чьи-то руки, слышен звук открывающейся и закрывающейся двери автомобиля и замка от сумки или куртки.