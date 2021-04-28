СК возбудил дело против сотрудника компании сотовой связи, опубликовавшего данные милиционеров в телеграме

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неправомерном завладении компьютерной информацией (статья 352 УК) против сотрудника компании сотовой связи, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2020 года 25-летний житель Сморгони опубликовал информацию о сотрудниках Сморгонского РОВД в одном из телеграм-каналов.

«Утром 14 сентября прошлого года, находясь на рабочем месте, он воспользовался доступом к биллинговой базе данных и скопировал личную информацию о сотрудниках правоохранительных органов», — пишет СК.

На видео, опубликованном МВД, житель Сморгони рассказал, что через несколько дней после публикации один из сотрудников, чьи данные попали в телеграм-канал, пришел в салон сотовой связи «по вопросу, что ему звонят какие-то посторонние люди».

«Я понял, что это все потому что я разместил его данные. И какой-то дискомфорт это ему доставило. Ну, как бы в содеянном я раскаиваюсь, потому что человек получил дискомфорт», — рассказал сморгончанин.