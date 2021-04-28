По ОНТ показали записи допросов троих обвиняемых по делу о «покушении» на Лукашенко, где они в разной степени признают вину

В эфире телеканала ОНТ показали первую часть фильма-«расследования» «Убить президента», в котором присутствуют кадры допросов обвиняемых по делу: политолога Александра Федуты, юриста Юрия Зенковича и главы партии БНФ Григория Костусева.

На смонтированной записи с допроса Юрия Зенковича тот рассказывает о «решении трех задач», среди которых «нейтрализация руководства страны — арест, например, интернирование или физическое уничтожение», «блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление» и «занятие символических объектов в городе». Сам Зенкович на видео признает себя виновным в том, что он «был использован Щигельским как технический организатор» конференций в зуме и как «человек, которого Щигельский отправил на встречу с людьми, которые военные в Беларуси». Помимо этого юрист признал себя виновным в том, что он «передавал ему эту информацию, всю, что была».

Кроме этого, Зенкович рассказывает о знакомстве с Николаем Автуховичем, которого обвиняют в терроризме. По его словам, он «знаком с ним лет 15» и «в принципе, поддерживал с ним контакт».

«Когда сгорел дом в Волковыске или где. Я так понял из переписки с ним, что это, возможно, его работа», — говорит Зенкович в видео.

Далее Зенкович рассказывает, что встречался с «ним» (здесь юрист не называет имени того, о ком говорит) на рынке в Ждановичах, где его собеседник за обедом рассказал о своих планах.

После монтажной склейки Зенкович говорит, что его собеседник «говорил, что у него есть там люди, есть оружие , что он хочет воевать с милицией».

Юрист также рассказывает об участии Григория Костусева в конференциях в зуме: по словам юриста, политик не высказывал «рациональных мыслей» и при возможности напоминал, что партии БНФ нужны деньги.

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Сам Костусев в фильме ОНТ рассказывает, что для него «преступлением» было уже то, что его «втянули в этот разговор».

«Как я видел, эти люди вот эти наши переговорные процессы хотят использовать для своего обогащения. На тот момент я понял так, что они хотят эти записи показать , что — посмотрите, какая у нас команда, что глава партии есть, и такие вот люди. И мне было ясно», что Зенкович хочет использовать этот момент. Кому-то эти материалы скинуть», — рассказывает политик.

«Признаю свою вину в том, что дал возможность этим людям втянуть себя в такие разговоры», — говорит он на видео.

Политолог Александр Федута на допросе рассказывает, что «действительно обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора [монтажная склейка] занятия ряда учреждений».

«В первую очередь [монтажная склейка] медиа, определенных узлов связи. Возможно, отключение на некоторое время интернета», — говорит он.

Он говорит, что «было понятно, что под меня и под Костусева денег никто не даст». Причиной, по которой его и Костусева позвали участвовать в зуме, он называет желание оказать влияние на «людей внутри страны, в первую очередь силовиков, с которыми Зенкович якобы поддерживал связь».

Кроме этого, Федута произносит: «Я признаю себя виновным в участии в заговоре».

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью, а также госпереворот. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев. 19 апреля Кремль подтвердил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси.

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил Федуте, Зенковичу, Костусеву и четвертому неназванному фигуранту обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).

24 апреля Лукашенко рассказал о трех сценариях «покушения» на него. По одному из них вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию — при этом для ее уничтожения выделялось десять миллионов долларов, и еще один миллион выделили на снайпера.

Обновлено в 22:38. Дополнена цитата Юрия Зенковича о признании вины, показанная в эфире ОНТ.