В эфире ОНТ показали четвертую обвиняемую по делу о «покушении» на Лукашенко — бухгалтера минской фирмы Зенковича Ольгу Голубович

В эфире телеканала ОНТ показали первую часть фильма-«расследования» «Убить президента», в котором назвали четвертую обвиняемую по делу о «покушении» на Лукашенко — бухгалтера минской фирмы Юрия Зенковича «Американский юридический центр» Ольгу Голубович.

По версии следствия, 14 сентября 2020 года Голубович положила в тайник на автовокзале деньги для подкупа «тех офицеров, которые готовы якобы на мятеж».

«Положила, закрыла. У меня был номер дверцы указан на чеке. И я взяла телефон и по вайберу связалась с Юрасем, что все, я деньги положила», — рассказывает она в фильме ОНТ.

После этого, утверждается в фильме, Зенкович связался с силовиком под прикрытием и рассказал, где хранятся оставленные деньги.

«Добрый день. Деньги лежат в ячейке на автовокзале. Когда будет возможность, позвони мне пожалуйста, и я тебе голосом продиктую данные. Все, удачи», — приводит ОНТ запись с голосом, принадлежащим, по утверждению телеканала, Юрию Зенковичу.

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью, а также госпереворот. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев. 19 апреля Кремль подтвердил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси.

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил Федуте, Зенковичу, Костусеву и четвертому неназванному фигуранту обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).

24 апреля Лукашенко рассказал о трех сценариях «покушения» на него. По одному из них вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию — при этом для ее уничтожения выделялось десять миллионов долларов, и еще один миллион выделили на снайпера.