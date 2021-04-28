«Белпочта» отказалась продавать еженедельник Intex‑press и включать его в подписной каталог

«Белпочта» сообщила редакции барановичского еженедельника Intex-press, что не включит издание в подписной каталог на второе полугодие и не примет его экземпляры для продажи в своих отделениях, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

По сообщению БАЖ, частные торговые сети «Белмаркет», «Мартин», «Доброном» и другие также отказались продавать еженедельник.

Главный редактор Intex-press Владимир Янукевич рассказал БАЖ, что вскоре издание попробует вернуться к иcпользованию собственной сети распространения.

Интервью Тихановской, «сатанинское попрание лампад» и «нападение на польскость». За что беларусам выносят официальные предупреждения

21 апреля на Янукевича составили два административных протокола за интервью с политиком Светланой Тихановской. Позже его оштрафовали на 20 базовых величин по обвинению в распространении запрещенной информации (часть 5 статьи 23.5 КоАП).

Также милиция начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. По той же статье юрлицу грозит штраф до 200 базовых величин.

Кроме того, по факту публикации проводится проверка по статье о призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (статья 361 УК).