ОНТ: за обвиняемым в «покушении» на Лукашенко юристом Зенковичем стоят американские спецслужбы

В эфире государственного телеканала ОНТ показали двухсерийный фильм-«расследование» «Убить президента», в котором излагается версия КГБ по делу о «покушении» на Александра Лукашенко, обвиняемыми по которому проходят юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и бухгалтер минской фирмы Зенковича Ольга Голубович.

Как рассказывается в фильме, летом КГБ поступила информация «об интересе из-за рубежа силой взять власть» и «о готовящейся операции «Тишина»» по силовому захвату власти в Беларуси.

«В поле зрения попал гражданин США Юрий Зенкович. Он разными способами пытался получить сведения о силовых структурах и их сотрудниках, настроениях и болевых точках, искал контакты», — говорит диктор ОНТ.

Далее в фильме показан человек, похожий на Зенковича. Он сидит в кафе и рассказывает, что за ним «стоит еврейский капитал Америки» и что он в хороших отношениях с American Jewish Committee. В правление этой организации, по его словам, «входит 300 самых богатых еврейских семей Америки». За тем же столом он говорит: «Будем выходить на Госдепартамент, чтобы помогали это сделать», однако контекст непонятен из-за монтажной склейки.

Собеседниками человека, похожего на Зенковича, телеканал называет «сотрудников силового блока страны». Как утверждает диктор, Зенкович пытается «обнаружить уязвимость, завербовать и склонить к вооруженному мятежу».

«Зенкович сам подтвердил — он действует от имени целой группы, в которую входят другие граждане США. И кураторы есть в высших эшелонах заокеанской власти. Цель одна на всех — физическое устранение главы государства и военный переворот в Беларуси», — утверждается в сюжете ОНТ.

«Зенкович проводит встречи, а информация о готовящемся перевороте подтвердится: она приходит от диаспоральных сообществ за океаном. Тогда же будет решено внедрить сотрудников антитеррористических подразделений КГБ, чтобы взять ситуацию под контроль», — дополняет диктор.

Еще одни организатором «группы, готовящей переворот» в сюжете называют Дмитрия Щигельского — одного из участников конференций в зуме, организованных Зенковичем.

Сам Зенкович утверждает, что организовывал все обсуждения, переписки и конференции в зуме, а также по указанию Щигельского ездил на встречи с военными и передавал ему всю имеющуюся информацию. Юрист на допросе утверждает, что Щигельский выступал за силовой сценарий смены власти, потому что «мирные методы не работают».

28 августа 2020 года, по утверждению ОНТ, Зенкович в одном из минских ресторанов разговаривал с сотрудником органов госбезопасности, притворявшимся высокопоставленным офицером из министерства обороны по имени «Иван». В разговоре, видеозаписи которого приводит телеканал, человек, похожий на Зенковича, спрашивает, может ли армия «решить проблему и через шесть месяцев объявить новые выборы», а те, кто «его либо арестуют, либо прибьют, станут героями для всего народа». Диктор в фильме ОНТ говорит, что речь идет об Александре Лукашенко.

Как утверждается в фильме, после этого Зенкович связывался с «Иваном» через фейковые аккаунты в телеграме. 14 сентября 2020 и 23 февраля 2021 года для подкупа «офицеров, которые готовы якобы на мятеж» он с помощью бухгалтера своей минской фирмы Ольгу Голубович оставляет деньги в тайниках.

«Положила, закрыла. У меня был номер дверцы указан на чеке. И я взяла телефон и по вайберу связалась с Юрасем, что все, я деньги положила», — рассказывает она об одном из тайников.

В записях, как утверждает телеканал, разговоров Зенковича с «Иваном», юрист говорит о том, что связывался с частными военными компаниями и обещает найти «выход на Лэнгли».

В сюжете телеканала также рассказывается, что Зенкович попросил у «Ивана» данные о силовиках, на что тот в ответ прислал фальшивый список людей из разных воинских частей, «якобы готовых пойти на вооруженный мятеж».

«Мирные протесты ничего не решают». Что мы знаем о Николае Автуховиче и двенадцати его друзьях, которых КГБ обвинил в терроризме

ОНТ приводит переписки, как утверждается, Зенковича с «Иваном» от 20 ноября, в которых первый говорит, что «вырисовывается контур более-менее реалистичного плана», в котором «значительная роль тебя и твоих ребят», но «и партизаны будут задействованы». Телеканал называет «партизанами» «группу Автуховича» — бывшего предпринимателя Николая Автуховича и еще нескольких человек, которых обвиняют в терроризме.

По версии, озвученной телеканалом, Зенкович держал связь с Автуховичем, встречался с ним в Ждановичах и «обсуждал план действий вооруженного мятежа». В сообщении, которое, как утверждается в сюжете, отправлено юристом Автуховичу, первый говорит о предложении силовикам «перейти на сторону народа», взятии под контроль местных органов власти с помощью «своих радикалов на местах», создании Революционного Комитета Беларуси и Повстанческой Армии.

Затем в сюжете обвиняемый по «делу манкуртов» Вячеслав Сидоракин рассказывает что однажды бывший сотрудник «Алмаза» Игорь Макар, также принимавший участие в конференциях Зенковича в зуме, спрашивал у него, можно ли узнать маршруты перемещения Лукашенко по Минску и частоты радиоканалов силовых структур. Еще один обвиняемый по тому же делу Юрий Гаркач рассказывает, что однажды Сидоракин упомянул, что «сына главы государства охраняет один человек, и его несложно захватить».

ОНТ: КГБ задержал своего сотрудника и еще шесть человек за госизмену и незаконный оборот оружия

Сидоракин на одной из записей, показанных в фильме рассказывает, что Макар обсуждал с ним возможность покупки дома, чтобы «похищать и задавать вопросы вот этому кругу лиц». Он говорит, что одной из потенциальных целей для похищения была председатель ЦИК Лидия Ермошина.

После этого в кадре снова появляется Зенкович и рассказывает, что у него «был контакт» с представителями ФБР и ЦРУ, а у него самого спрашивали, не хочет ли он «поработать на американское правительство».

ОНТ показывает запись с Зенковичем в зуме, на которой тот говорит о некоем переходном периоде и захвате власти.

ОНТ утверждает, что, помимо «институций», в списке были Александр Лукашенко и его семья, «высшие должностные лица, главы силовых ведомств, министры, председатель Центризбиркома, руководители телекомпаний».

«В первую очередь, если мне память не изменяет, медиа, определенных узлов связи. Возможно, отключение на некоторое время интернета», — говорит Федута во время допроса.

После монтажной склейки политолог добавляет: «для того, чтобы осуществить интернирование названных 30-ти лиц».

Человек, похожий на Федуту, добавляет, что «как минимум тридцать человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час».

Двое распределяют между собой обязанности: человек, похожий на Зенковича, говорит, что будет отвечать за правовую реформу. Сидящий рядом с ним человек, похожий на Федуту, берет на себя политическую реформу и «идеологические ведомства».

ОНТ утверждает, что сотрудники спецслужб пустили дезинформацию, что в рядах сторонников «заговора» есть генерал. В кадре слышен голос человека, чье лицо скрыто. Он говорит о формировании «хунты из семи человек», в которую приглашают «править» генерала.

Отдельно в сюжете появляется историк Станислав Князев, ранее рассказывавший про готовившиеся для «покушения» на Лукашенко 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Он утверждает, что протесты в Беларуси финансировали.

«Сначала людей заинтересовывают, потом их начинают захваливать, что вы необычные, смелые и так далее и так далее. Они прикармливаются, потому что им платят деньги. Нам известно, что фонд Сороса выделил 500 миллионов долларов», — говорит он.

17 апреля глава КГБ Иван Тертель заявил, что политолог Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Лукашенко и его семью, а также госпереворот. По словам Тертеля, к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев. 19 апреля Кремль подтвердил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Беларуси.

21 апреля стало известно, что КГБ предъявил Федуте, Зенковичу, Костусеву и четвертому неназванному фигуранту обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК).

24 апреля Лукашенко рассказал о трех сценариях «покушения» на него. По одному из них вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию — при этом для ее уничтожения выделялось десять миллионов долларов, и еще один миллион выделили на снайпера.