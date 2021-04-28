Дело против Тихановского, Статкевича и Лосика направили прокурору

Дело против политиков Сергея Тихановского, Николая Статкевича, блогера телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, а также оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и гражданина России Дмитрия Попова направили прокурору, сообщает Следственный комитет.

Тихановскому, Сакову и Попову вменяют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Николая Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

11 марта СК предъявил Тихановскому окончательное обвинение. Тогда же ведомство изложило версию следствия, согласно которой обвиняемые по делу «занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период».

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«При этом, Тихановский с использованием ютуб-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», — писала пресс-служба СК.

Тогда же ведомство уточнило, что в деле фигурируют еще несколько беларуских телеграм-каналов.

«Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов "НЕХТА", "Беларусь головного мозга" и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-розыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз», — писал СК.

По версии ведомства, в мае прошлого года Тихановский также воспрепятствовал работе ЦИК путем угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной, а также организовывал «незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти».

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Всего, по сообщению СК, ущерб от действий Тихановского составил более 3,5 миллионов рублей.