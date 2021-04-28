Дело против Тихановского, Статкевича и Лосика направили прокурору
Дело против Тихановского, Статкевича и Лосика направили прокурору
28 апреля 2021, 17:16
21
 
 
 
 
 

Дело против политиков Сергея Тихановского, Николая Статкевича, блогера телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, а также оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и гражданина России Дмитрия Попова направили прокурору, сообщает Следственный комитет.

Тихановскому, Сакову и Попову вменяют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Николая Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

11 марта СК предъявил Тихановскому окончательное обвинение. Тогда же ведомство изложило версию следствия, согласно которой обвиняемые по делу «занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период».

«При этом, Тихановский с использованием ютуб-канала "Страна для жизни" и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», — писала пресс-служба СК.

Тогда же ведомство уточнило, что в деле фигурируют еще несколько беларуских телеграм-каналов.

«Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов "НЕХТА", "Беларусь головного мозга" и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-розыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз», — писал СК.

По версии ведомства, в мае прошлого года Тихановский также воспрепятствовал работе ЦИК путем угроз в адрес председателя комиссии Лидии Ермошиной, а также организовывал «незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти».

Всего, по сообщению СК, ущерб от действий Тихановского составил более 3,5 миллионов рублей.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей