ОНТ: на встрече с адвокатом в СИЗО Тихановский сказал, что видит Николая Лукашенко «только за решеткой»

В эфире телеканала ОНТ показали фильм-«расследование» «Убить президента». В фильме была показана съемка, как утверждает телеканал, встречи Тихановского со своим адвокатом.

На встрече, настаивает ОНТ, Тихановский говорил о том, что младшего сына Александра Лукашенко Николая «видит только за решеткой».

На записи, показанной в эфире телеканала, видно только мужчину, которого ОНТ называет Тихановским. Адвоката в кадре нет, но слышен женский голос.

— Ну а за что его сажать? — говорит женщина.

— Есть за что, — отвечает Тихановский.

— За что? Ребенка?

— Здесь дети сидят. Здесь есть дворик с турниками для них как раз. Посидит, пообщается со сверстниками.

— Мне не нравится то, что вы говорите.

Адвокат Тихановского Наталья Мацкевич сказала «Медиазоне», что «в отличие от ОНТ», не станет «разглашать адвокатскую тайну».

«Это неправомерно», — сказала она.

24 апреля Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике рассказал о предполагаемом покушении на себя. В том числе Лукашенко говорил и о том, что Тихановский хотел «в тюрьму посадить» Николая Лукашенко.

«Прежде чем вякать, пусть подумают о том, что мы же покажем, что они говорят. Я же в СИЗО им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного "президента", рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: "Как? Он же несовершеннолетний", — "Фигня, найдем, за что посадить". Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь», — сказал тогда Лукашенко.