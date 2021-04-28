Конституционная комиссия предлагает расширить полномочия премьера с сохранением президентской формы правления

Конституционная комиссия предлагает расширить полномочия премьер-министра и усилить его роль в формировании правительства, сообщает Sputnik со ссылкой на главу комиссии Петра Миклашевича.

По его словам, премьер сможет предлагать президенту идеи «по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства».

Кроме этого, комиссия предлагает усилит роль правительства в бюджетной сфере.

«Как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении», — сказал Петр Миклашевич.

Изменять форму правления с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую не планируется.

Ранее комиссия по внесению изменений в Конституцию предлагала исключить из основного закона статью об отзыве депутатов, отказаться от выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, позволить голосовать гражданам, находящемся под стражей до суда, и наделить правом голоса беларусов в возрасте от 20 до 70 лет. От последнего предложения комиссия отказалась.