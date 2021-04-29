Журналистку TUT.by Катерину Борисевич, осужденную «по делу 0 промилле», поставили в тюрьме на учет как склонную к экстремизму. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на «достоверные источники».

Борисевич и врача-анестезиолога больницы скорой медпомощи Артема Сорокина задержали вечером 18 ноября. Генпрокуратура отчитывалась, что врач и журналистка задержаны за разглашение медицинской тайны, приведшее к тяжким последствиям. Поводом для дела стала публикация Борисевич, в которой журналистка со слов Сорокина, подкрепленных медицинским документом, писала, что во время драки на «Площади перемен» погибший минчанин Роман Бондаренко не был пьян.

2 марта суд Московского района Минска приговорил Борисевич к 6 месяцам колонии, врача‑анестезиолога — к 2 годам с отсрочкой.