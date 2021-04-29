Генпрокуратура России отказалась экстрадировать беларуса, который администрировал чат «Лида для жизни»; его отпустили из СИЗО

Генпрокуратура России отказалась экстрадировать администратора телеграм-чата «Лида для жизни» Николая Давидчика. Об этом «Медиазоне» рассказала его адвокат Мария Красова, которая сотрудничает с Комитетом «Гражданское содействие».

По словам адвоката, из СИЗО Давидчика выпустили 28 апреля, но на выходе из изолятора снова задержали и отвезли в ОВД. В отделе на него составили протокол по статье о нарушении условий пребывания иностранца в России (часть 3 статьи 18.8 КоАП).

«Полиция ходатайствовала о выдворении с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — говорит Красова.

29 апреля Бутырский районный суд оштрафовал Давидчика на 5 000 российских рублей и отпустил домой.

Давидчика задержали в Москве 17 марта по требованию прокуратуры Беларуси. На родине его обвинили в грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК) и требовали экстрадиции. 18 марта Давидчику избрали меру пресечения и отправили в СИЗО.