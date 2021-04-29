Суд на Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» пройдет в закрытом режиме

Суд на политиком Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» Евгением Афнагелем, Павлом Юхневичем, Дмитрием Козловым, Максимом Винярским и Андреем Войничем пройдет в закрытом режиме, пишет издание Naviny.by.

«Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании в связи с тем, что материалы относятся к охраняемой законом тайне», — сообщила сотрудница областного суда, куда БелаПАН обратился с просьбой аккредитовать корреспондента. Начало процесса запланировано на 12 мая.

7 июня Павла Северинца задержали на акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. 1 сентября Павлу Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ)

Активистов Егора Литвинко, Павла Юхневича, Евгения Афнагеля, Андрея Войнича и Анастасию Кирик задержали 25 сентября. Егора Литвинко и Анастасию Кирик позже освободили под подписку о невыезде, Павел Юхневич остается под стражей. Активистам предъявлено обвинение — участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК). В феврале 2021 года Афнагелю было предъявлено еще одно обвинение — по статье об обучении или другой подготовки лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности (часть 3 статьи 293 УК).